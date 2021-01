Välismaa lühiuudised

​Hiina kritiseeris Ühendriikide välisministrit

Hiina mõistis teravalt hukka USA uued Hongkongi demokraatiaaktivistide vahistamisega seotud sanktsioonid. USA välisminister Mike Pompeo on teatanud viimastel päevadel uutest meetmetest Pekingi vastu. Muu hulgas kehtestas Washington vastuseks 55 Hongkongi demokraatiaaktivisti vahistamisele sanktsioonid kuuele ametiisikule. «Hongkongi areng kaosest stabiilsusse on peatamatu,» teatas Pekingi Hongkongi ja Aomeni suhete amet, «Pompeo-sugused inimesed on vaid naeruväärsed palvetajaritsikad, kes soovivad edutult ajaloo käiku ümber pöörata.» AFP/BNS