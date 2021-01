Sellist konservatiivsust juba ostaks

Lebowitz räägib ja Scorsese kuulab – niisugune on selle sarja töömeetod üldjoontes. Sari on jagatud seitsmeks rohkem või vähem New Yorgi ja selle lähimineviku ümber sätitud teemaks ja seda võib mingis mõttes käsitleda kui stand-up-komöödiat. Ma ise suur stand-up-formaadi sõber ei ole, viis, mille on selleks puhuks leiutanud Scorsese ja Lebowitz, on isegi sümpaatsem. Scorsese ütles ka, et tahtis teha dokfilmi, aga katsetada mingisuguse uue vormiga, ja tundub, et see tal õnnestus.