Olev Remsu: šamaan ründab Kapitooliumi

Sõnavabadus on Ameerikas pühaduste pühadus. USA kolmas president ja üks Iseseisvusdeklaratsiooni põhikoostajaid Thomas Jefferson on öelnud, et kui talt küsitaks, kumma ta valiks, kas demokraatia või sõnavabaduse, siis eelistaks tema sõnavabadust. Ja miks? Sest just sõnavabaduse abil saab kehtestada demokraatia, just selle abil see püsib. Ja nüüd on juhtunud enneolematu kurioosum, nimelt suleti sõnavabadusmaa esimese mehe Donald Trumpi sotsiaalmeediakontod, tähendab president allutati tsensuurile, mis vähemalt siiamaani on olnud absoluutselt keelatud.