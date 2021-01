Spordi lühiuudised

Messi virutas vastasele rusikaga näkku

Noored särasid Itaalias

Koondislased laovad Lapimaal põhja

Tokyo olümpiamängudeks valmistuvad sõudjad suundusid Soome polaarjoone lähedal asuvasse Iso-Syötesse laagrisse. Alaliidu peasekretäri Robert Väli sõnutsi valis koha välja juhendaja, kohalikke olusid hästi tundev Veikko Sinisalo. Määravaks said võimalikult väike viiruseoht ja mugavad treeningutingimused. «Meil on tavapärane talvine töötegemise aeg: puhkepäevi praegu pole, vahel laseme taastumist silmas pidades vaid veidi koormust alla. Kõik mehed on motiveeritud – töötavad isuga,» rääkis neljakordne Euroopa meister Allar Raja (pildil). Lisaks suusatamisele timmitakse vormi jõusaalis ja ergomeetril.

Tänak ootab avaetappi ärevusega

Neljapäeval avatakse autoralli MM-sarja hooaeg traditsiooniliselt Monte Carlos. Mullu võistluse raske avarii järel katkestanud Ott Tänak vaatab võidukihutamisele ette teatava aupaklikkusega. «Monte on alati väljakutse, võib-olla isegi aasta kõige suurem,» märkis saarlane. «See on aasta esimene võistlus, kus oled alati ees ootava pärast natuke rohkem ärevil, närvis ja ebakindel. Ilm on alati muutlik, juhtuda võib kõike. See võistlus annab tunnetuse tulevaseks hooajaks.»