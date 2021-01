Aleksei Navalnõi on vahi alla võetud. Mida me kavatseme sellega seoses ette võtta? Kas me saame Kremlit survestada, et ta vabastataks? Või et teda vähemalt ei tapetaks? Need küsimused peaksid vabas maailmas sellel nädalal iga otsustaja töölauale augu põletama, kirjutab kolumnist Edward Lucas.