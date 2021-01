Vähiravifondi tegevjuht: oledki valiku ees, kas maksa või sure

Kuusemäe tunnistab, et vähiravifondi tööle minnes ei teadnud ta täpselt, mis ees ootab. «Ma pigem kartsin hullemat. See on tegelikult ju elu osa. Kuna minu perekonnas ja tutvusringkonnas oli vähk väga aktuaalne, läbi käidud ja läbi tehtud, siis see teema oli mulle tuttav,» ütleb ta. Kuusemäe vanaema suri kopsuvähki ja üks ta lähedane sõber jäi alla vereloomevähile.