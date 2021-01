Tervise lühiuudised

Moderna koroonavaktsiini kaitse kestab aasta aega

Moderna peaarst Tal Zaks ütles, et ettevõte peab katsetama, kas kolmanda vaktsiinidoosi lisamine võib kaitset pikendada. Praegu manustatakse Moderna vaktsiini kahes annuses, mille vahe peab olema umbes kolm nädalat. Kuna nii Moderna kui ka Pfizeri vaktsiin loodi alles eelmisel aastal, ei tea hetkel keegi täpselt, kui kaua need Covid-19 eest kaitsevad. CNN/PM

Üle poole Eesti elanikest on nõus vaktsineerima

63 protsenti Eesti elanikkonnast on valmis ennast Covid-19 vastu vaktsineerima, selgub Turu-uuringute ASi jaanuari teisel nädalal tehtud elanikkonna küsitlusest. Uuringujuhi Karin Reivarti sõnul on olukorda kriitiliseks pidavate inimeste arv kuuga langenud detsembri alguse ja novembri näitajate tasemele ehk umbes kümme protsenti. «Inimesed on harjunud nii suuremate nakatumisnumbritega kui ka vaktsiinide turule toomisega seotud lootusega,» selgitas ta muutust. PM

Suitsetajad põevad Covid-19t raskemini

Uus uuring näitas, et suitsetajatel on nakatumise korral suurem risk, et tekivad raskemad Covid-19 sümptomid, ja nad vajavad võrreldes mittesuitsetajatega tõenäolisemalt haiglaravi. Uuringu autorid analüüsisid 2 402 982 inimese näitajaid, kes ise Covid-19 sümptomite avaldumisest teada andsid. 11 protsenti neist moodustasid suitsetajad. Kolmandik teatas, et tundis end pärast nakatumist lihtsalt halvasti, kuid suitsetajatel avaldus enamik Covid-19 põhjustatud sümptomeid. Näiteks oli neil rohkem köha, õhupuudust ja palavikku, aga ka lõhna- ja maitsetaju kadumist, lihasvalu ja kõhulahtisust. Iflscience/Thorax/PM