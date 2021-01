Legendaarne rallisõitja Margus Murakas ütles, et kaardilugeja valimine on vastusrikkam ülesanne kui naisevõtt. Ja Neuville’i vangerdus ei toimunud mitte viimasel minutil, vaid lausa viimasel sekundil.

«Ju seal midagi väga ületamatut pidi olema, et nii ootamatult lahku mindi. See polnud ka meeskonnale kõige meeldivam uudis. Kuid see on sõitja ehk Neuville’i otsus. Ega tema jaoks see üleöö ei sündinud. Meil on uutest suhetest ka kodukamaral paralleele tõmmata,» rääkis Murakas.