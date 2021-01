Soome värvitootja suhtes käib ülepakkumine

Põhjamaade suurim värvi- ja lakitootja Tikkurila on kuum kaup. Kui mullu detsembris teatas USA värvi- ja lakitootja PPG oma ülevõtupakkumises, et on nõus maksma ettevõtte aktsia eest 25 eurot, siis täna teatas Hollandi keemiatoodete ettevõte AkzoNobel, et pakub aktsia eest 31,25 eurot. Soome börs peatas uudisega seoses Tikkurila aktsiatega kauplemise. Reedel lõpetas Tikkurila aktsia 27,95 euro tasemel. PM