2015. aastast Soome elama läinud Teetu ja Elinat (nimed toimetusele teada) ajendas eelmisel aastal tagasi Eestisse kolima asjaolu, et vanimal lapsel oli aeg minna eelkooli. Kuna Teedu sõnul on põhjanaabrite haridussüsteem siinsest nõrgem, võttis pere vastu otsuse: vähemalt ema koos lastega kolib kodumaale tagasi. Puhta juhuse, või õigem oleks öelda, puhta koroona tõttu tuli ka pereisal elupaika vahetada. «Nimelt hakkas juba 2019. aasta lõpus koroona mõjutama transpordisektorit, mistõttu kaupa, mida vedada, enam polnud,» ütles lühimaa jaotusvedude autojuhina töötanud Teet. Niisiis, kogu pere kolis pea üheskoos tagasi kodumaale. Teet tuli Eestisse märtsis, Elina koos lastega paar kuud varem. Märkimist väärib ehk asjaolu, et laste vanus alates vanimast on kuus ja neli aastat ja üks aasta.