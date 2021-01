Eesti lühiuudised

PERHi osakond on koroonakarantiinis

Nädalavahetusel tuvastati koroonajuhtum Põhja-Eesti regionaalhaigla kirurgiakliiniku naisteosakonnas, kus positiivse proovi andis üks intensiivraviosakonnas viibinud haigetest. Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja dr Mait Altmetsa (pildil) sõnul on osakond karantiinis ja uusi patsiente nendesse ruumidesse praegu vastu ei võeta. «Patsiente on osakonnas sees 16 ja nakkuse edasine levik ei ole täielikult välistatud,» lausus dr Altmets. Rakendatud on ennetavat isolatsiooni, töötajad kasutavad patsientidega kokkupuutel kõiki nõutud isikukaitsevahendeid ja toimub täiendav pindade desinfitseerimine. PM

Kosel suri kolm meest metanoolimürgitusse

Harjumaal Kose alevikus asuva maja korteritest leiti kolme mehe surnukehad. Esimeste ekspertiisitulemuste põhjal põhjustas meeste surma metanoolimürgitus. «Tundmatu päritoluga ainete tarvitamine võib lõppeda traagiliselt. Olgu tegemist alkoholi või narkootikumidega, mitte kunagi ei tasu tarvitada aineid, mille päritolus ei saa olla kindel,» ütles Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Politsei palub kõigil, kellel on infot salaalkoholist Kose alevikus või mujal, anda sellest teada hädaabinumbril 112. PM

Joala sammast sel nädalal teisaldama ei hakata

Viljandi linnavalitsus langetas eile otsuse, et Jaak Joala mälestusmärki teisaldama ei hakata, vaid mittetulundusühingule Meie Viljandi antakse nädal aega, et sõlmida kuju kohta kokkulepped. «Võin omalt poolt öelda, et mina ei hakka Jaak Joala omastega kohut käima,» lausus Viljandi linnapea Madis Timpson. Eelmise aasta viimasel päeval Viljandis avatud monumendi vastu astus eelmisel nädalal kuulsa laulja lesk Maire Joala, kes saatis advokaadibüroo Triniti vahendusel linnale nõudekirja, milles soovib, et kujult eemaldataks kõik kirjad, mis viitavad Jaak Joalale, ning käed ja pea. Sakala