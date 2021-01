Võib arvata, et Moskva kardab Navalnõid, sest too on kompromissitu ja oma karismaga võimeline rahvast mobiliseerima. Näiteks on ta üles kutsunud «nutikalt» hääletama – ükskõik kelle poolt, peaasi, et mitte Ühtse Venemaa poolt. Oma julguse ja oskusega sotsiaalmeediat vallata on ta kahtlemata Kremlile ebamugav vastane.