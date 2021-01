Xavier Pascuali hoolealused on selle abil alistanud vastaseid Euroliigas ning ka Tallinnas suhtuti kõik 40 minutit kaitsetöösse tõsiselt. Vahet polnud, kas platsil olid põhi- või vahetusmehed, haltuurat ei teinud keegi. Aastavahetuse paiku koroonalainesse sattunud Kalevi tegutsemise muutis tunduvalt raskemaks asjaolu, et sel kalendriaastal pole tehtud korralikult tiimitrenni ning viirusega võidelnud rünnakuliider Marcus Keene on vähe harjutanud.