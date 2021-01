Haridusteemal jäi selge tegevusplaan valmimata

Tellijale

Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimiste viiendal päeval otsustasid erakonnad, et samm-sammult minnakse edasi ühtse eestikeelse haridussüsteemi loomisega. Ajakava ja täpsete sammude kokku leppimisest aga hoiduti ning piirduti vaid kokkuleppega tulevikus tegevuskava luua ja sellele rahastus eraldada.

Eile arutasid Reformierakond ja Keskerakond koalitsioonikõnelustel digiteemasid ja haridusvaldkonda. Haridusteema on läbirääkimistel üks plahvatusohtlikumaid, sest Reformierakond on pikalt rääkinud ühtse eestikeelse haridussüsteemi loomisest alates lasteaiast ja seda ka lubanud ning esitanud opositsioonis olles vastavateemalise eelnõu. Keskerakond on aga vene valijate meelehärmile mõeldes näinud teistsugust lahenduskäiku.

Plaan peab valmima märtsis

Erakonnad otsustasid tulevikus alustada eestikeelse hariduse tegevuskava ja eraldada lisaõpetajate ja materjalide jaoks raha. Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on Reformierakonna ja Keskerakonna vahel konsensus, et ühtne haridussüsteem on vajalik.

«Alustame lasteaedadest, sest me teame, et lasteaedades on õppeprotsessi kõige lihtsam eesti keeles korraldada ja sealt edasi liigume samm-sammult kogukonda igapidi kaasates,» selgitas Kallas tulevast tegevuskava, millega proovitakse tema sõnul võimalikult kiiresti alustada.