Vanasti öeldi eduka ja visioonika juhi kohta, et ta on ministri mõistusega ja võib jõuda kaugele. Ministrite renomee on olnud üldiselt kõrge, sest neilt eeldatakse riigiasjade tundmist, tarkust ja suurt töövõimet. Kuid rahva poolt vaadatuna on selle ametiga kaasnenud ka privileegid, oma erilisuse rõhutamine ja eluvõõrus.