Mäe kohtuvõit läheks riigile maksma kopsaka summa

Soov saada turundusjuhiks

Tema sõnul on Männilaane ütlused ebausaldusväärsed, kuna tunnistajate ütlustest on selgunud, et Männilaan tahtis saada Estonia turundusjuhiks, ja kui Aivar Mäe kinnitas sellele kohale hoopis Siret Campbelli, tekkis tal Mäe suhtes kättemaksukihk. Seda, et Männilaanel oli soov saada turundusjuhiks, rääkis eilsel kohtuistungil ka viimasena tunnistusi andnud Estonia personalijuht ja jurist Maike Maiste.