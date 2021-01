Tallinna Sadama infrastruktuuri divisjoni juhi Peeter Nõo sõnul rajab Tallinna Sadam silla, et võimaldada jalakäijatele mugavamat liiklemist kahe reisiterminali ja terminalide juurde jäävate alade vahel. «Meie eesmärk on, et silla näol tekiks sadamapiirkonda ka atraktiivne arhitektuuriobjekt ilmestamaks ümberkaudset linnaruumi ning andmaks põhjust inimestele Vanasadamasse jalutama tulla.»