Esiteks on ülemaailmne pandeemia paljastanud ELi nõrkuse piirkondlike haiguskollete efektiivses ohjeldamises. Ainupädevuse puudumise tõttu ei või EL omavoliliselt ja ühepoolselt oma välispiire sulgeda ega jõustada liiduüleseid otsuseid, et kaitsta Eesti ja kogu Euroopa rahva tervist. Üks selle Euroopa integratsiooniprojekti nõrku kohti on, et ELi kodanikel on vabadus elada ja töötada kõigis ELi liikmesriikides, aga ELil ei ole endal võimalik seda liikumisvabadust piirata, juhul kui ühes ELi riigis tekib järsk haigusjuhtude arvu kasv. See õiguste puudumine on tekitanud küsimusi, kuidas võib võimu delegeerimine Brüsselile tugevdada Eesti autonoomsust.