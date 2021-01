Paet ja Stoicescu: Navalnõi naasmine koju oli Kremli jaoks halb üllatus

Tellijale

Miks otsustas Aleksei Navalnõi minna tagasi Venemaale, teades, mis teda seal ees ootab?

Urmas Paet: Ma arvan, et teame: peamine põhjus peitub selles, et tema DNAs on poliitiku ja rahvajuhi veri nii kõvasti sees, et ta sai aru: kui ta jääb välismaale, siis ei suuda ta mõjutada Venemaal toimuvat. Ta üritatakse siis Venemaal maha vaikida ja aeg töötaks tema vastu. Rääkimata sellest, et tema järgi joonduvad Venemaa inimhulgad oleks jäänud ilma juhita ja mingi aja jooksul oleks ka pettunud. Peamine põhjus ongi see, et tema nii-öelda poliitikuveri vedas ta kodumaale tagasi.

Kalev Stoicescu: Ma arvan, et tal on olemas missioonitunne ja ta on väga julge inimene. Igaüks ei läheks niimoodi tagasi. Ta jõudis lennujaamas enne vanglasse viimist öelda paar sõna, mis olid minu meelest väga märgilised: «Ma ei karda.» See on väga kõva avaldus. Me teame, kuidas Nõukogude Liit kukkus — siis, kui inimesed kaotasid hirmu. Venemaa režiim püsib võimul hirmu ja terrori tõttu, mida nad inimestele sisendavad. See on kindlasti väga võime ärritav sõnum.

Kas Navalnõi peaks kartma?

Paet: Mõni kuu tagasi nägi kogu maailm, et põhimõtteliselt taheti teda tappa. Ka varem on võim teinud tema ja ka paljude teiste – nii opositsiooniliste poliitikute kui ka ajakirjanike – elu väga kibedaks, kuni mõrvadeni välja. See kõik on kahjuks sealne igapäevaelu.