Täielikult põrunud Ferrari võttis Mercedeselt šnitti

Vormelimaailma on viimastel hooaegadel valitsenud täielikult Mercedese meeskond, kes kroonitud alates 2014. aastast eranditult maailmameistriteks. Samuti on samas vahemikus triumfeerinud ka nende üks pilootidest. Tegelikult on punane Ferrari sakslaste edu püüdnud pidevalt lähima konkurendina väärata, kuid nende kahjuks pole sõitjad suutnud auto potentsiaali täielikult ära kasutada.