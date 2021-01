Pedofiilia on pikka aega olnud kasutusel laste seksuaalse väärkohtlemise sünonüümina ning mõlemaid, nii pedofiiliat kui ka lapsepilastamist on aastaid diagnoositud kui psühholoogilise enesekontrolli järjepideva ebaõnnestumisega seotud häiret. Ometigi on kahel seisundil üks erinevus: isegi kui indiviid ei saa psühholoogilise paratamatuse tõttu valida, kas ta on pedofiil või mitte, saab ta valida, et ta ei oleks laste süstemaatiline seksuaalne väärkohtleja, millele rõhutakse sageli ka selleteemalistes debattides. Aga vaatamata sellele, et mittepraktiseeriv lapsepilastaja võib esmapilgul näida ühiskondlikult aktsepteeritavam, pole kummagi õigustamine ühiskondlikult aktsepteeritav käitumine.