Kultuuri lühiuudised

Ärev etendus Tartu Uues Teatris

Reedel esietendub Tartu Uues Teatris Elise Metsanurga lavastus «Video: Täielik šokk! Sündmuskohal kaos, tuvid minestuses» alapealkirjaga «Väljakannatamatu ärevus kolmes toas». Etendus toimub korraga kolmes ruumis, kus kõigis on inimesed, kes tahavad aru saada, mis juhtus ja mis edasi saab. Aegamisi selgub, et mõnes toas on asjadest aru saadud paremini ja mõnes kehvemini. Keegi ei tea, millises toas on tõde rohkem ja millises vähem, aga selge on, et keegi valetab. Keegi lihtsalt peab valetama, sest miks muidu on kolmes toas üsna erinev arusaam sellest, mis toimus ja mis edasi saama hakkab?