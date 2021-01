Valga haigla juht Margus Ulst möönab, et tema tegu polnud õige. FOTO: Arvo Meeks

Ehkki niigi vaevaliselt laabuvale koroonaviiruse vastu vaktsineerimisele on kehtestatud range riiklik kava, pöördus Valga haigla juhataja Margus Ulst hiljuti Tartu Rotary klubi poole pakkumisega, et osa tema juhitavasse haiglasse saabunud vaktsiinidoosidest võiks kasutada riskirühma kuuluvate klubiliikmete kaitsesüstimiseks. Ulst on ise sama klubi liige.