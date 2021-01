Andrus Vaarik kinnitab, et komöödiat tuleb lavastada tõsimeeli, võtta tegelasi tõsiselt, nii saab tulemus naljakam. Olen seni olnud temaga päri, aga nüüd valis Peeter Raudsepp vastupidise lähenemistee. Ennäe imet, see töötab. Nimelt stardib uhiuus «Oi, Johnny» esimesest lava­sekundist varjamatult koomilisena – ja veab lõpuni välja! Vallatutes diskotuledes sillerdavale lavale tantsisklevad kaks välejalgset kaunitari, Anneli Rahkema (Mary) ja Ülle Lichtfeldt (Barbara). John Smithi kaks korterit sulanduvad ühte nagu farsi stsenograafias tavaks, ent eristuvad lava kohal plinkivate nimetähtede M ja B abil. Kunstnik Yana Khanikova elegantses lavapildis on Mary kodu roosa, õnnelind flamingoga, Barbaral roheline, palmipuuga. Kaks proua Smithi kahmavad lauatelefonitorud, et võidu kaotsiläinud abikaasat otsida, nii et pikad (telefoni)juhtmed ristuvad.