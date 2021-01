Mis on internetimeemi roll tänapäeva visuaalkultuuris, kui palju mõjutavad internetiavarused kunstnikke ja kas tulevikus võime meeme näha ka kaasaegse kunsti muuseumides ja galeriides? Lühike vastus on: jah, ning mitte ainult tulevikus, vaid juba praegu.

Kunstisõpradele pole saladus, et popkultuur ehk lihtsustatult see, mida me näeme meedias ja internetis, mõjutab kõrgkultuuri ehk lihtsustatult seda, mida näeme muuseumides ja galeriides. Elemendid, mida tunneme popkultuurist, võivad vabalt liikuda ka kõrgkultuuri. Näiteks 20. sajandi alguses ilmus koomiks ajalehtedes ja keegi ei pidanud seda osaks «suurest kunstist» (veel enam, sellele heideti ette labasust ja infantiilsust), enne kui popkunsti suurkuju Roy Lichtenstein Miki ja Donaldi lõuendile maalis ja see popkunsti kaanoni lahutamatuks osaks kinnistus. Nüüd ripub «Look Mickey» (1961) Washingtoni rahvusgaleriis ja keegi ei julge seda pidada labaseks.