Riina Solman: loome võimalusi, mitte kohustusi

Tänases Eestis ei peaks me orienteeruma kohustuste, vaid võimaluste järgi. Selle asemel, et uusi kohustusi luua, võiksime uusi võimalusi tekitada. Lapsed on pisikeses Eestis kõik kulla hinnaga. Kui suudaksime riigi ja ühiskonnana lapsevanemaid lapse kasvatamisel abistada, mitte käskida, oleks kõigil kergem – nii neil, kes kasvavad, kui ka neil kes kasvatavad.