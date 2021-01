Üks peamisi kitsaskohti, mis pakasega esile tuleb, on kodutus. Euroopa Liidu riikides kasvab kodutute hulk iga aastaga, ainus erand on Soome. Üleilmne statistika näitab, et ligi 80 protsenti kodututest on mehed, kuid üha enam on nende seas vähemuste esindajaid. Ka haridus on kodutute puhul probleem – pool neist on lõpetanud vaid põhikooli.