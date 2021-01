KOHALIK VAADE. Kardetud ’Ndrangheta kohtuprotsess avab vanad haavad

See on hüpe ajas tagasi haava juurde, millest Itaalia ei ole veel päriselt paranenud. Riigi lõunaosas Calabrias toimuv 355 süüalusega suurprotsess leiab aset eriotstarbelises varjendis tugeva politsei kaitse all. Seda juhtivat prokuröri Nicola Gratterit peetakse kangelaseks piirkonnas, kus kardetud ja üks maailma võimsamaid kuritegelikke grupeeringuid, ’Ndrangheta maffia on tunginud mitmetesse riigiasutustesse.