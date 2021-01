Välismaa lühiuudised

Prantsusmaa ekspeaministri üle mõistetakse kohut

Endine Prantsusmaa peaminister Édouard Balladur astus eile kohtu ette, kus teda süüdistatakse tänuraha saamises 1990. aastate relvatehingutelt, mis aitasid rahastada tema presidendivalimiste kampaaniat. 91-aastane Balladur ei teinud eile ajakirjanikele ühtegi avaldust. Koos Balladuriga on kohtu all 78-aastane endine kaitseminister François Léotard. Kaks meest said 2017. aastal süüdistuse kaasosaluses vara väärkasutamisel seoses allveelaevade müügiga Pakistanile ning sõjalaevade müügiga Saudi Araabiale aastatel 1993–1995. Uurijad on kahtlustatava tänuraha suuruseks hinnanud nüüdses vääringus 2,8 miljonit eurot. Suur osa rahast läks väidetavalt Balladuri presidendivalimiste kampaaniale, kui ta oli president François Mitterrandi võimuloleku lõpuaastail peaminister. Sama juhtumiga on juba karistuse saanud kuus isikut, kes on otsuse edasi kaevanud. AFP/BNS