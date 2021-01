Kersti Krachti kaitsja: esitatud süüdistus on kunstlik

Oliver Nääs ütles eile, et Kracht ei ole ennast ülekuulamisel süüdi tunnistanud, vaid on kinnitanud, et ei ole kahtlustuses toodud tegusid toime pannud. «Kuigi ma ei ole näinud asjas kogutud tõendeid, siis juba ainuüksi kahtlustuse teksti pinnalt on näha, et kahtlustus on ülepaisutatud ning kunstlik. Ühe näitena on ilmselgelt põhjendamata etteheide rahapesu kokkuleppes,» märkis Nääs. Tema hinnangul ei olnud Krachti vahistamine põhjendatud ega vältimatult vajalik. Kracht vaidlustab vahistamise ringkonnakohtus.