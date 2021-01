Inglismaale pagenud ärimees andis maffiaprotsessil tunnistusi

Hirve ja Gammeri kohtuprotsessi osalised on avaldanud kahtlust, et Kesner on läinud kriminaalsüüdistusest pääsemiseks prokuratuuriga kokkuleppele, kuna talle pole hoolimata tema rollist MiniCrediti juhtimisel süüdistust esitatud.

Neid kahtlusi püüdis eilsel kohtuistungil kummutada riigiprokurör Reitsak, kelle esimesed küsimused Kesnerile olid: «Kas me oleme kunagi kohtunud?», «Kas ma olen midagi lubanud teile täna ütluste andmise eest?», «Kas mina või ükski teine prokurör on öelnud, et teie kuritegusid ei uurita, kui te teete politseiga koostööd?» ja «Kas midagi sellist on teile lubanud politsei?». Kesner vastas kõigile küsimustele eitavalt.