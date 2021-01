Eesti tootjad kinnitavad samas, et ehkki eksport mõneti vähenes, tervikuna mullusel keerulisel aastal käive hoopis kasvas ja moodulmajade müük käis täie hooga. Probleemid olevat jäänud pigem kriisieelsesse 2019. aasta sügisesse, mil lühikese ajaga käis käpuli kuus firmat ja veel mitme väljavaade oli hapu. Siis nimetasid tootjad probleemide põhjuseks seda, et turule on tulnud liiga palju uusi tulijaid, hinnad on alla löödud ja osa ei suuda teravas konkurentsis ellu jääda. Praegu toetab majatootjaid peamiselt kohalik nõudlus ja ehkki eksport Põhjamaadesse on vähenenud, ei saa tõsistest probleemidest turul rääkida.