Põhjamaade IT-firma viib Eestist 180 töökohta

Soome IT-ettevõtte Tieto ja Norra EVRY liitumisel toimub klientide tugiteenuskeskuse reorganiseerimine, mille tulemusena liigub umbes 160 töökohta Eestist Vaasa regiooni Soomes. Eestist on seni teenindatud peamiselt soome ja rootsi keelt kõnelevaid kliente ning Soomest ja Rootsist on Eestisse värvatud ka arvestatav osa siinseid töötajaid. TietoEVRY Eesti juhi Anneli Heinsoo (pildil) sõnul on olnud aina keerukam leida Eestist soome ja rootsi keelt kõnelevaid töötajaid. PM