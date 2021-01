Presidendi inauguratsioon on tavaliselt rõõmus sündmus. Kuid mitte täna – rünnak Kapitooliumile sundis rakendama turvameetmeid, mille tulemusena on Washingtonis rohkem vägesid kui USA-l Afganistanis ja Iraagis kokku. Näiteks Pennsylvania avenüü – seal asuvad nii Valge Maja kui ka Kapitoolium – läheduses elavad inimesed ei pääse kodunt välja ega saa isegi toitu koju tellida.

Karmid turvameetmed inauguratsiooni ajal annavad tunnistust sellest, et USA on lõhki. Kas ka lootusetult, seda peabki näitama Bideni ametiaeg.

Eesti ja loomulikult ka ülejäänud demokraatliku maailma huvides on, et lõhed USAs väheneksid. «Teha Ameerika jälle suureks» peakski olema Bideni administratsiooni juhtmõte, kuid mitte nii, nagu rääkis sellest Bideni eelkäija Donald Trump.

Biden on lubanud taastada USA osaluse Pariisi kliimaleppes, missugune plaan annab tunnistust sellest, et USA kavatseb mängida rahvusvaheliste reeglite järgi. Just rahvusvaheliste reeglite järgi toimiv maailm, mitte džungel, on tagatis, et Eesti ja Eesti-sugused väikeriigid võivad end rahvusvaheliste suhete süsteemis kindlalt tunda.