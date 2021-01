Mehitamata droonpurjekas ookeani uurimiseks

22 meetri pikkune purjedroon – kõlab justkui täismõõdus laev. Nii ongi, ainult et sellisel San Franciscos asuva meredroonide tootja päikeseenergiat kasutava droonpurjeka pardal pole ühtegi inimest. SailDrone tutvustas oma esimest seitsme meetri pikkust ookeaniuurimise droonpurjekat juba 2018. aastal. Maailmameri on üllatuslikult vähe uuritud osa Maast. 22-meetrine droonpurjekas on mõeldud just ookeanipõhja kaardistamiseks. Päikeseenergiat kasutab see oma seadmepargi käigus hoidmiseks.