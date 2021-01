Pommi lõhkejõuks oli 58 miljonit tonni trotüülekvivalenti ja sellest suuremat pauku pole ka enam korraldatud. Pommide tehnoloogiaalane uuendus seisnes selles, et näidati, et 27 tonni kaaluvas lõhkeseadeldises saab kasutada mitmeastmelisena korraldatud termotuumaplahvatusi.

Tuumarelvi ehitati isegi meie naaberriigis Rootsis. 1945. aastal alustatud tuumarelvaprogramm oli 1950. aastateks jõudnud niikaugele, et kaaluti maa-aluseid katsetusi. Samal aastal keelas Rootsi parlament tuumarelvade arendamise, aga see otsus tehti ulatuslike reservatsioonidega ning hiljem on näidatud, et 1965. aastaks oli jõutud oma kuninglikust tuumapommist vaid kuue kuu kaugusele. Oleks sellele plaanile antud roheline tuli, olnuks Rootsi võimeline ehitama veel kaks pommi.