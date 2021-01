Rahvaarv suureneb, sündide arv kahaneb

Rahvastikuteadlane Allan Puur ei ole veel jõudnud kogu andmestikku põhjalikult analüüsida, kuid ta vaatas lähemalt, miks oli sündimus eelmisel aastal 1000 võrra vähenenud. Teda huvitas, kas inimesed korrigeerisid märtsis alanud koroonaaja tõttu oma käitumist aasta sees sedavõrd, et aasta lõpul mõjutas see ka sündide arvu, kuid nii see ei olnud.

«Kui vaadata kuude lõikes neid arve, siis on näha, et sündide vähenemistendents algab pihta juba varasemast perioodist,» selgitas Puur. Näiteks tõi ta välja, et 2020. veebruaris oli vähem sünde kui 2019. aasta veebruaris, sama lugu oli märtsis, aprillis ja järgmistel kuudel. Samuti ei näidanud aasta teise poole sündide tase, et koroona oleks midagi muutnud.