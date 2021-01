President turgutas Virumaa meedikuid kommikorviga

Pärastlõunal põikas president Kaljulaid pooleks tunniks läbi Rakvere haigla õuest, kus teda tervitasid raviasutuse juhid. Juttu tehti kroonviiruse mõjust haigla tegevusele ning hetkeolukorrast. Presidendi küsimusele, milline on seis viiruse leviku näitajaga Lääne-Viru maakonnas, kostis haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) juhataja ning samuti Covid-osakonna tööd juhtiv Aile Kaasik, et see on stabiliseerunud. «Me ei saa küll öelda veel, et oleks hästi,» tähendas ta.