Leppesse ei mahu praegune raiemaht ja fossiilkütused

Lõpp fossiilsete kütuste lisainvesteeringutele

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul üritab uus valitsus metsanduse arengukava kokku panna ja sealhulgas riigimetsa raiemahtu vähendada. «Me leppisime kokku, et me seda (majanduslikku) raiesurvet vähendame, et RMK ei peaks nii palju raiuma, ja tänu sellele peaks tegelikult vähenema surve metsade raiumisele üldiselt,» hindas Kallas, täpsustamata, kui palju lageraiet vähendama hakatakse. Ta lisas, et uus võimuliit on avatud, kaalumaks puitu väärindava tselluloositehase rajamist.