Kose aleviku ääres on tankla ning bussipeatus, mille kõrval asub suur kortermajade kompleks. Sinna kuuluvad veel näiteks lasteaed, muusikakool, noortekeskus, huvikool, tervise- ja päevakeskus, kunstikool, raamatukogu ja kultuurikeskus. Need osad massiivsest kompleksist on helgetes toonides ning keskuste ees käib küllaltki tihe liiklus. Teisel pool hooneid riivab aga silma kõle, sünge ja pealtnäha hüljatud maja, kus arvame olevat õnnetuse toimunud. Seame sammud silma jäänud maja poole ning saame kinnitust, et just selle hoone teiselt korruselt leiti arvatavasti metanoolimürgistusse surnud 59-, 70- ja 53-aastaste meeste surnukehad.

Probleeme ei tekitanud

Veel eile hommikul oli sealse ukse peale soditud «Tapke mind», kuid meie saabumise ajal tõmbas auto juures viimast sigaretti härra, kes on hetk tagasi teksti ukselt eemaldanud ja nüüd meid lahkesti sündmuskohale juhatab. Lisaks soditud hallile majale on kuuskede vahel märgata ka varjatud istumispaika või onni, mis on tehtud võimalikult tuulekindlaks ning kus on külmkapp, mõned vanad madratsid, katkine televiisor ja tühjad pudelid. Paar kuuske eemal on põllu ette sätitud mitu diivanit. Veel ümbritseb maja tohutu hulk kola: üksteise otsa kuhjatud mööbel ning vanad kodumasinad. Hoone küljes ja sees on kümneid turvakaameraid, mis ei tundu töötavat. Siseneme seejärel uksest, kuhu on märgitud «Maailma terviseorganisatsiooni esindus Eestis».