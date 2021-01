Olles aastakümneid uurinud, miks juhtuvad meiega pealtnäha ootamatud õnnetused, olen jõudnud selgele veendumusele, et meie tegemistes on muutunud miski, mida me ei märganud. Võtame ühe hetkel kõige päevakajalisema näite: käsil on küttehooaeg, õues ja sageli ka toas on külm. Kurb tõsiasi on, et viimase viie aasta tulekahjudes hukkunutest on päästeameti statistika alusel koguni 40 protsenti jätnud oma elu just talvekuudel.