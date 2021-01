Talv on tulekul! See on üks suhteliselt palju ülekasutatud väljend viimasel aastakümnel. Kas me seda enne «Troonide mängu» ei teadnud? Põhjamaalastena teadsime muidugi, nagu teadsime sedagi, et talv saabub alati ootamatult. Talv tuleb, aga kas tuba on ohutult soe? Puid oskad teha? Ahju ka oskad kütta?