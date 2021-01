Tänaseks on sisekontroll oma tööga valmis saanud ning ettearvatult ei leitud linna otsustusprotsessides mingeid vigu. Jutt on Admiraliteedi basseini ja Mere puiestee vahele jääva arenduse kasuks seatud servituudist Poordi tänaval. Servituut tähendab praegusel juhul, et Porto Franco OÜ sai linnalt õiguse rajada Poordi tänavale sissepääsud oma kolmele kinnistule. Porto Franco sai linnalt maakasutusõiguse 50 aastaks, vastutasuks tuleb välja ehitada ligipääsud maa-alusele parklale ning avalikus kasutuses olev tänav koos jalakäijatele mõeldud promenaadiga. Parklas peab olema välja ehitatud 240 avalikku kasutusse jäävat parkimiskohta. Peale selle peab firma maksma linnale servituudi eest kokku 301 000 eurot, millest viimane osa peab olema makstud järgmise aasta kevadeks.