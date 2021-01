Kas ajalugu on olemas? Tänapäeval lubatakse harva selles kahelda. Kõik, mis me teeme, olevat ajalooline, me ise tuleme ajaloost ja ajalugu kisub meid kaasa, kas tahame või ei taha. Ometi on ajaloolisus omajagu vastuoluline. Kui keegi «läheb ajalukku», peetakse seda oluliseks saavutuseks, «ajalukku jääda» on aga kuidagi nukravõitu. Mitte ükski ei taha, et temast oleks juba «saanud ajalugu», ometi arvavad paljud, et tähtis on «teha ajalugu». Kas ajalugu on siis halb või hea?