Välismaa lühiuudised

Itaalia peaminister võitis senatis usaldushääletuse

Itaalia peaminister Giuseppe Conte võitis teisipäeval parlamendi ülemkojas usaldushääletuse, kuid tema vähemusvalitsus on opositsiooni rünnakutele haavatav. Peaministrit toetas 321-kohalises senatis 156 senaatorit ja vastu hääletas 140. Itaalia viimaste nädalate poliitiline kriis on ähvardanud varju jätta koroonakriisi. Valitsus on olnud kriisis pärast seda, kui väikepartei Italia Viva eesotsas Matteo Renziga võimukoalitsioonist möödunud nädalal lahkus. Conte tegi esmaspäeval liberaalsetele ja Euroopa-meelsetele seadusandjatele üleskutse toetada tema habrast valitsust. Pöördumises hoiatas Conte, et praegu pole uue valitsuse loomiseks sobiv aeg. AFP/BNS