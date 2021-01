KOHALIK VAADE. «Nüüd me lihtsalt ootame, et olukord lahendaks ennast ise»

Hispaania Sotsialistliku Töölispartei (PSOE) ja Unidas Podemose vasktsentristlik valitsus Pedro Sáncheze juhtimisel on veendunud, et juba kehtestatud uutest piirangutest piisab, et lähinädalatel nakatumiskõverat tasandada. Kuid üha rohkem teadlasi ja piirkondlikke võimukandjaid nõuab keskvõimult karmi karantiini kehtestamist vähemalt kuuks ajaks, et ennetada surmi ja haiglate ummistumist.