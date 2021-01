Mullu suri alatoitumuse tõttu vähemalt 46 Guatemala last. Abiorganisatsiooni Oxfam kohaliku haru juhi Ivan Aguilari sõnul on tegelik arv ilmselt suurem, aga valitsus on muutnud statistikat nii, et osa surmade põhjuseks märgitakse midagi muud. Näiteks vaatamata sellele, et noores eas kulgeb Covid-19 harva raskelt, on 14,9 miljoni elanikuga Guatemalas sellesse surnud 38 last.