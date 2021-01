Nädala algul teatas Frankfurti lennujaam, et koroonakriisi tõttu langes nende lennureisijate arv aastaga 73,4% ja kukkus tagasi 1984. aasta tasemele. Reisilennundusest pühiti minema 36 aastat. Siiski on neid, kes usuvad, et reisilennukite arendamisel on mõtet.