Ülemkogu Ungarilt Hiina ja Vene vaktsiini kohta ei uuri

Mullu novembris teatas Ungari, et riiki saabusid Venemaal toodetava Sputnik V vaktsiini näidised. Sellega kaasnes Budapesti võimude kriitika selle kohta, kui aeglaselt saabuvad ELi tellitud vaktsiinid.

Aasta lõpuks tunnistas Ungari, et Sputnikuga suurt vaktsineerimist siiski ei tule. Reutersi kohaselt põhjendas Budapest seda asjaoluga, et venelased ei suuda toota kõigi nende kümne miljoni elaniku jaoks piisavat kogust vaktsiini. Samas tuli aga teade, et Ungari ostab Hiina firma Sinopharm vaktsiini BBIBP-CorV.