Spordi lühiuudised

NBA mängijal avastati kasvaja

Hiljuti toimus NBA korvpalliliigas nelja meeskonda hõlmanud megatehing, mille keskmeks oli Houston Rocketsist Brooklyn Netsi siirdunud tagamees James Harden. Liigutamiste virvarris vahetas klubi ka Caris LeVert, kes on nüüd ametlikult Indiana Pacersi mängumees. See, kas ääremängija ka uue klubi eest väljakule jookseb, pole veel selge, sest kohustusliku arstliku ülevaatuse käigus avastati ta vasaku neeru peal väike kasvaja. «Mul polnud ühtegi sümptomit ning tundsin ennast täiesti tervena. Saan aru, et pikas plaanis võis see tehing päästa minu elu,» kommenteeris 26-aastane LeVert avastust.